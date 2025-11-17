Ferrari, Cipriani e Teti: grazie ai loro gol la capolista Aranova espugna il campo dell'Astrea, rimanendo saldamente al comando della classifica con 25 punti a +3 dal Pomezia, che è tornato a splendere dopo qualche gara no. La formazione di mister Scarfini conquista un altro successo, il settimo dopo undici gare. È l'unica squadra del girone ha non aver mai perso, segno che la difesa è il punto di forza di una squadra che vuole rimanerci a lungo alla guida della classifica. La vittoria per 3-2 sul campo dei ministeriali, non è altro che l'ennesima conferma della vitalità della squadra di mister Scarfini. Altri tre punti che alla luce dell'attuale situazione in classifica, certificano la competitività dei rossoblu, che puntano a giocarsi la partita per salire in Serie D.

