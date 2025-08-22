L’Academy femminile del Ladispoli si muove pesantemente sul mercato. Già alcune top player erano state presentate nel corso dell’estate, ma ora il ds Vincenzo Persi cala un tris d’eccezione in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

Annunciato ufficialmente l’arrivo di Beatrice Gianni, centrocampista 19enne ex Roma, Lazio prima di San Marino e Res Roma in B. Pochi giorni fa ha firmato in sede all’Angelo Sale Giulia Scognamiglio, un attaccante di 21 anni di Civitavecchia. Ha iniziato a giocare con il club della sua città a 11 anni e con i colori neroazzurri ha avuto esperienza pure nel calcio a 5 dimostrando duttilità.

In difesa invece l’Academy Women si è assicurata le prestazioni di Elisa Anania, 24enne di Fiumicino. In passato ha militato con Focene, Lazio e Roma. Per due anni poi è andata al Decimo Quarto in C e in Serie B. Soddisfazioni pure in Eccellenza con Viterbese, Jem’S, Ottavia e Formello negli ultimi 3 anni dove nella scorsa stagione ha ottenuto il double: campionato e coppa. A centrocampo invece concretizzata la trattativa con la 22enne Maria Luisa Cammareri che ha iniziato la sua avventura calcistica a 15 anni con la Asd Academy Sant’Agata fino al 2023 partecipando al campionato di serie C. Nello stesso anno, sempre nella stessa categoria, era approdata al Giovanile Rocca.

@RIPRODUZIONE RISERVATA