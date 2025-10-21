Le strade da Andrea Mastrecchia e il Ladispoli si sono già divise dopo appena cinque giornate di campionato. Fatale al tecnico il pesante ko interno nel derby contro il Santa Marinella. La decisione della società era nell’aria e si era percepito anche dallo sfogo del ds, Simone Di Iorio, al termine della partita. «Ci saranno provvedimenti in settimana», aveva detto a caldo. E i provvedimenti, appunto, sono arrivati. Il club saluta l’allenatore: «L’Academy comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Andrea Mastrecchia a cui vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro». Tra oggi e domani verrà presentato il nuovo mister.