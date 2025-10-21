Non è stato ancora ufficializzato il nuovo mister del Ladispoli, ma tutte le strade già domenica portavano a Quintiliano Mastrodonato, avvistato in tribuna all’Angelo Sale durante il derby. Sarà l’ex Astrea, Campus Eur e Aurelia Antica, salvo clamorosi colpi di scena, il prossimo allenatore della formazione rossoblu.

Il club non lo ha ancora ufficializzato ma sarebbe questione di ore. A Mastrodonato, figura esperta e di garanzia, il compito di far uscire subito l’Academy dalle sabbie mobili dopo le prime 5 giornate di campionato. Tre le sconfitte, tutte in casa contro Grifone, Cimina e Santa Marinella. Un ruolino da marcia da playout, sicuramente non con le ambizioni dei tifosi e della dirigenza che ha cambiato subito il timone.

Di buono c’è il passaggio agli ottavi di Coppa Lazio, ottenuto in virtù del successo netto nel doppio confronto con il Real Tirreno e della vittoria fuori casa con il Città di Fiano nel turno successivo dopo il pari casalingo grazie alla zampata di Matteo Pelizzi. A proposito, l’attaccante 20enne potrebbe essere uno dei giocatori su cui puntare per risalire la china anche se è in dubbio la sua presenza domenica prossima sul campo del Duepigreco Roma per i guai fisici alla caviglia. Per il resto troppo difficile fare previsioni ad oggi. Mastrodonato dovrà conoscere il gruppo e capire chi sin da domenica prossima darà subito affidamento.

