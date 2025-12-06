Cinque partite perse su cinque in campionato davanti al pubblico di casa. L’Angelo Sale finora è stato un tabù per il Ladispoli chiamato a dare una sterzata contro l’Atletico Capranica che ha gli stessi punti in classifica. I rossoblu devono vincere in primis per lasciarsi alle spalle questa nomina di squadra che nel suo stadio non riesce ad ingranare. Poi, soprattutto, per cercare di riportarsi in una zona di classifica più consona alle proprie aspettative.

Sia i viterbesi che i tirrenici sono in piena bagarre per i playoff, ma è chiaro che dall’Academy ci si aspettava molto di più ad inizio stagione. Bene la Coppa, con i quarti di finale centrati. Malissimo in campionato, specie al Sale, dove i ladispolani hanno inanellato cinque ko consecutivi con Grifone Calcio, Atletico Cimina, Santa Marinella, Borgo Palidoro e Tolfa. Non ci sono squalificati in casa rossoblu. Solo D’Angeli e Guerra diffidati. La difesa dovrebbe essere la solita con Gafuri, capitan Cruciani, Urbani e Tamburrini davanti a Somma. Sulla mediana D’Angeli e Guerra con Facecchia (o Romagnoli) e Fortuna.

In avanti Modesti, Pelizzi e Rodio si giocano due maglie. Questa la probabile formazione iniziale di mister Mastrodonato anche se non sono da escludere ulteriori sorprese dell’ultima ora. Fischio d'inizio alle ore 11.15. Fischietto rosa per la partita odierna: è stata scelta Arianna Forte di Albano Laziale. Nicola Violante di Ciampino e Federico Cappellini di Roma 2 gli assistenti arbitrali. È un momento delicato questo per i ladispolani che domenica prossima poi se la vedranno con la Pescia Romana per poi giocare il turno infrasettimanale mercoledì 17 dicembre con il Real Campagnano.

