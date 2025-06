Simone Di Iorio è il dopo Andrea Calce. Non c’è ancora l’allenatore, ma intanto l’Academy Ladispoli sceglie il nuovo direttore sportivo. Senza dubbio è una scelta che offre garanzie sul lato degli obiettivi: Di Iorio è reduce dalla doppia vittoria stagionale: campionato e coppa in Promozione con il Grifone Gialloverde. Ma la novità è anche un’altra e cioè che gli allenamenti della prima squadra saranno svolti a Roma, sul campo dell’Ottavia. Sicuramente una scelta strategica ed economica, considerato che molti elementi della prossima rosa vivrebbero nella Capitale e quindi logisticamente si allenerebbero senza doversi spostare sul litorale. «Abbiamo raggiunto l’accordo per la direzione sportiva della prima squadra della stagione 2025-2026 con il direttore Simone Di Iorio. La nostra prima squadra effettuerà gli allenamenti a Roma e giocherà le partite casalinghe al nostro stadio Angelo Sale», è quanto reso noto dal club sulla pagina ufficiale. In tanti a Ladispoli hanno iniziato a valutare tale scelta come una perdita di identità con la comunità, sportiva e non, e poi bisognerà capire i giovani dell’attuale gruppo, quelli ladispolani, che cosa faranno il prossimo anno. Su tutti spiccano Leonardo Polucci e Matteo Pelizzi, due che negli ultimi due anni hanno militato in Eccellenza dimostrando comunque di avere buone qualità. Patron Di Renzo, tuttavia, ha scelto un ds vincente e quindi l’obiettivo sembrerebbe quello di voler attrezzare una squadra competitiva per provare a tornare subito in Eccellenza dopo l’amara retrocessione. Si capirà ora anche dalla scelta del mister e dei primi squilli di mercato.

