Modesti gol e il Ladispoli espugna Pescia Romana. È la vittoria della consapevolezza e della continuità dopo il 3-0 con Atletico Capranica che arriva con la rete di Modesti nella ripresa.

Con questi tre punti i rossoblu raggiungono il Tolfa in classifica e restano a -5 dal terzo posto occupato dal Pianoscarano ieri corsaro a Capranica nel derby viterbese.

Mister Quintiliano Mastrodonato parte con Somma tra i pali, in difesa solita coppia centrale composta da Urbani e Cruciani, Tamburrini e De Marco esterni.

A centrocampo D’Angeli con Guerra, poi Gafuri e Romagnoli ai lati e a completare il mosaico in attacco Rodio-Modesti. Primo tempo molto equilibrato tra le due formazioni.

La svolta arriva nella ripresa. Modesti riceve palla, elude l’intervento di un difensore con una finta e poi con l’altro piede la insacca sorprendendo il portiere Angelucci.

Una reta importantissima che fa esplodere la panchina dei tirrenici. Inutile il forcing finale della Pescia Romana, la porta di Somma non viene violata e poi arriva il triplice fischio finale.

Mercoledì turno infrasettimanale casalingo contro il Real Campagnano. Domenica prossima invece trasferta a Tarquinia.

