Il buongiorno lo porge Maurizio Pimpinelli che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dalla moglie Francesca, dai figli Emiliano e Giovanni, dal fratello Angelo, dalla nuora Veronica e da tutti gli amici.

Tantissimi auguri a Osvaldo Caccioni, che compie 101 anni, da tutta la sua famiglia.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si fa più piccola fra le stelle dell’elegante Bilancia, e…

L’Ariete sottolinea la coppia e mette il dito coi rapporti con l’altro. Relazioni, unioni e contratti e il giorno veloce riparte.

Il Toro programma di tutto e lavora con severa costanza. Organizza e fa fotocopie e lenisce le fatiche del corpo.

I Gemelli prendono tutto e creano ambienti d’amore. Figli, arti e un po’ d’ego rinfrancano il veloce pensiero.

Il Granchio abbellisce la casa e la residenza si riempie di luce. L’anima, il clan e la famiglia portano avanti ricordi passati.

Il Leone risponde al telefono e riceve un postino al minuto. Fissa appuntamenti ed incontra amici e parenti.

La Vergine rinnova la ditta e migliora l’affare del giorno. Denari e sicurezza pretendono un’immagine diversa.

La Bilancia riparte veloce e convinta. Si prende la scena per sé e chi frena studi le stelle del giorno natale.

Lo Scorpione scova l’arcano e nel dubbio non dice parola. Aspetta dietro lo stipo e riflette sul giorno che viene.

Il Sagittario rinnova i colleghi e i progetti ripartono nuovi. Collabora e condivide l’idea e con gli altri vince un sorriso.

Il Capricorno comanda l’azione e si dirige severo verso la meta. Concretizza il pensiero di ieri e realizza la mossa decisa.

L’Acquario salta il recinto e si sposta in aree diverse. Conosce e comprende il messaggio e viaggiando supera il lago.

I Pesci rinascono nudi lasciando le vecchie coperte. Il distacco porta la scossa e si accende un raggio di Sole.

