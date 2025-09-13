È il giorno del ritorno di Coppa, il primo match ufficiale stagionale tra le mura amiche. Il Ladispoli dovrà difendere il 3-1 rifilato domenica scorsa al Real Tirreno. Ci sono grandi possibilità ovviamente di passare il turno, proprio per quello che si è visto in campo nei primi 90 minuti, ma dirigenza e gli stessi giocatori invitano alla prudenza anche perché i romani comunque qualche grattacapo l'hanno creato. Mister Mastrecchia potrebbe affidarsi agli undici partiti sette giorni fa al Salario Sport Village, uno schieramento che ha dimostrato di essere già in palla, risultato a parte. Molte occasioni create, un gioco che si è visto sin dai primi minuti. A suonare la carica in queste ore il presidente dell’Academy che invita il pubblico a raggiungere gli spalti dell’Angelo Sale. L’ingresso sarà gratuito.

«Abbiamo deciso – parla Andrea Di Renzo – anche in questa stagione di far entrare gratuitamente all’Angelo Sale i tifosi ladispolani per coinvolgere il più possibile la città e le famiglie dei nostri tesserati per dare una spinta in più anche in vista dell’80° anniversario della nostra gloriosa società. Inoltre per questo evento abbiamo realizzato una maglia ad hoc che ha esordito domenica scorsa nella partita giocata a Roma e valida per il primo turno di Coppa Italia e che si trova in vendita in sede». Il presidente parla del lavoro con la dirigenza. «Quest’anno abbiamo avuto più tempo – aggiunge Di Renzo – per programmare la stagione calcistica e devo dire che c’è stata subito sintonia con il direttore sportivo Simone Di Iorio e il suo staff per la formazione della rosa. La squadra è completa in ogni reparto e ha il giusto mix di giocatori esperti con qualcuno che ha giocato in categorie superiori e di giovani ragazzi umili pronti ad affrontare il doppio impegno in campionato e coppa». Non è detto che non arrivino altri elementi.

«Restiamo comunque vigili sul mercato – risponde – qualora ci sia qualche altra opportunità da cogliere per primeggiare in un campionato molto difficile e competitivo. Come proprietà questo sarà il primo anno al timone dell’agonistica rossoblù e abbiamo deciso di puntare sui ragazzi del territorio con l’obiettivo di portarne il più possibile in prima squadra. Da mesi sono al lavoro per questo il direttore Sportivo Antonio Politi e il direttore tecnico Fabrizio Morelli».

