Archiviato il successo in campionato, molto importante sul campo della Duepigreco, per il Ladispoli è tempo di coppa. Oggi i rossoblu sfideranno Futbol Montesacro in un match valevole per l’andata degli ottavi di questa competizione. L’Academy, dopo aver eliminato Real Tirreno e Città di Fiano, mette nel mirino i quarti. Ha già funzionato la cura Mastrodonato, il tecnico che ha sostituto Mastrecchia, esonerato dopo il 4-0 incassato nel derby col Santa Marinella.

E i tirrenici hanno ritrovato fiducia e serenità per 3 punti vitali nella trasferta romana. Si prevede un po’ di turnover. L’allenatore dovrà valutare la condizione di alcuni elementi affaticati e anche di quelli che non sono stati convocati nella sfida con Duepigreco: il difensore Barilaro, i centrocampisti D’Angeli, Stanzione e l’attaccante Pelizzi. Quest’ultimo, protagonista dello 0-1 a Fiano, gol della qualificazione, dovrebbe tornare a disposizione dopo il guaio alla caviglia che lo sta tormentando da diverso tempo.

Certamente una buona notizia per Mastrodonato anche perché bomber Modesti è squalificato in virtù del rosso ricevuto con il Città di Fiano. Se non dovesse farcela dall’inizio si candida per una maglia da titolare Rodio per far coppia con uno tra La Rosa e Fortuna. Il Montesacro è reduce dalla bella vittoria casalinga (3-1) contro il Villalba e si è staccato dal penultimo posto nel suo girone. Il fischio d’inizio è per le 18.

Al Sale i residenti ladispolani non pagheranno il biglietto. Il ritorno si disputerà mercoledì 12 novembre. Domenica prossima invece sfida casalinga con il Borgo Palidoro, formazione seconda in classifica che sabato, nell'anticipo, ha battuto il Tolfa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA