La Duepigreco prima, il Montesacro in coppa. Due sue due per il nuovo Ladispoli di Mastrodonato che ora vuole centrare anche il tris regalando la prima gioia ai tifosi dell’Angelo Sale. Finora, l’Academy, le ha perse tutte e tre davanti al proprio pubblico (in ordine: Grifone, Atletico Cimina e Santa Marinella). E il Borgo Palidoro, che si presenterà in grande spolvero dopo il successo con il Tolfa nell’anticipo della sesta giornata, non è che sia un avversario facile. È secondo in classifica e in grande forma. Ecco perché Quintiliano Mastrodonato mette in guardia i suoi ragazzi.

«Parliamo di una squadra attrezzata – ammette – anche se noi, chiaramente, faremo del nostro meglio. Siamo in crescita ma dobbiamo lavorare ancora tanto. Abbiamo avuto pochi giorni per allenarci con intensità per via della coppa, dalla settimana prossima avremo più tempo».

Occhio all’infermeria. Somma, il portiere titolare, mercoledì è uscito nel primo tempo con il Montesacro lasciando spazio a Manetti. Proverà fino all’ultimo a stringere i denti ma resta in dubbio. In difesa è sempre out Barilaro. In attacco Pelizzi deve fare i conti con il problemino alla caviglia mentre a centrocampo niente da fare per Stanzione, si spera almeno nel recupero del play D’angeli, leader della mediana. Qualche variazione rispetto qualche giorno fa comunque ci sarà.

Poi trasferta a Fiumicino, altro derby del litorale piuttosto sentito e il 12 novembre il ritorno di coppa a Montesacro che vale il pass ai quarti di finale. I rossoblù partiranno dal vantaggio di 2-0 maturato con le reti di Rodio e Guerra. Oggi fischio d’inizio alle 11.15. Arbitrerà il match Antonio Agostini di Latina coadiuvato dagli assistenti Simone Maccari e Nicola Violante della sezione di Ciampino.

