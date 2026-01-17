Una mattinata di grande calcio e forti emozioni quella di oggi al W3 Stadium. Domani alle ore 11 va in scena il derby tra W3 Maccarese e Aranova, valido per la 21esima giornata del girone A di Eccellenza, una sfida che mette di fronte due squadre agli antipodi della classifica ma accomunate dalla voglia di dare spettacolo. I bianconeri di mister Zappavigna attraversano un momento complicato della stagione: quart’ultimi in graduatoria, arrivano alla sfida dopo la sconfitta per 3-1 sul campo della Sorianese. La necessità di fare punti è evidente, così come il bisogno di ritrovare fiducia e compattezza in un match che può rappresentare una svolta. Dall’altra parte c’è un’Aranova in grande forma, capolista del girone, reduce dal successo per 2-0 sui Monti Prenestini, determinata a consolidare il primato e a confermare la propria solidità anche in una trasferta tutt’altro che semplice. Per l’occasione, lo Stadium è pronto a vestirsi a festa. Grazie all’accordo tra le due società, l’ingresso sarà gratuito, un’iniziativa pensata per trasformare il derby in una vera celebrazione dello sport e del territorio. La società di casa chiama a raccolta tutto il pubblico: serve una vera bolgia sugli spalti per spingere i ragazzi oltre le difficoltà.

©RIPRODUZIONE RISERVATA