ALESSIO GIORDANO
Dopo il positivo esordio in campionato con la vittoria casalinga per 2-1 contro il Pro Calcio Tor Sapienza, la W3 Maccarese si prepara ad affrontare la prima trasferta stagionale.
Oggi, domenica 14 settembre, alle ore 15, i ragazzi di mister Zappavigna scenderanno in campo contro l’Astrea, sul terreno di gioco del Di Marco in via delle Canossiane 10, a Roma.
La sfida, valida per la seconda giornata del girone A di Eccellenza, si preannuncia impegnativa, soprattutto alla luce della recente battuta d’arresto in Coppa Italia.
I maccaresani, infatti, sono reduci dalla sconfitta per 1-3 contro il Certosa nell’andata dei sedicesimi di finale: un risultato che complica il percorso nella competizione e che la squadra vorrà subito lasciarsi alle spalle.
Proprio per questo la W3 cercherà riscatto già nella sfida odierna, con l’obiettivo di dare continuità al buon inizio in campionato e portare a casa punti preziosi anche lontano dallo Stadium.
Nonostante lo stop in coppa, il morale bianconero però resta alto, grazie alla prestazione convincente offerta nel match inaugurale con il PCTS.
Per l’Astrea, invece, si tratta dell’occasione per rilanciarsi dopo la sconfitta di misura (1-0) rimediata sul campo dei Monti Prenestini nella prima giornata.
Un confronto che promette intensità e spettacolo, tra due squadre determinate a fare bene sin da subito in questa nuova stagione.
