Il campionato di Eccellenza torna protagonista al W3 Stadium, dove questa mattina alle ore 11 la W3 Maccarese ospiterà i Monti Prenestini. Quest'ultima, gara valida per l’undicesima giornata del girone A. La formazione bianconera, reduce dall’1-1 contro la Romulea e forte di tre risultati utili consecutivi, vuole continuare il proprio percorso di crescita sotto la guida di mister Zappavigna. La W3 arriva all’appuntamento al quinto posto in classifica con 14 punti, frutto di una buona solidità difensiva e di un rendimento casalingo in miglioramento. Di fronte ci saranno i Monti Prenestini, attualmente secondi a quota 20, reduci dalla vittoria esterna per 3-1 sul campo della Salaria. Una squadra in piena lotta per il vertice, capace di un avvio di stagione brillante e intenzionata a confermare la propria candidatura ai piani alti della classifica. La sfida promette equilibrio e intensità: da una parte la voglia del Maccarese di accorciare sulle prime posizioni, dall’altra un avversario in fiducia e deciso a mantenere il passo delle capoliste.

©RIPRODUZIONE RISERVATA