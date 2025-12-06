Tutto pronto per la 14esima giornata di andata del campionato di Eccellenza laziale, girone A. Impegni pomeridiani, domani, per le due provinciali. Fari puntati alle 15 sullo stadio Enrico Rocchi dove la “disastrata” Viterbese è attesa dal confronto interno con la capolista Aranova, unica compagine imbattuta del girone A e che guida con assoluto merito visto il bilancio di 9 vittorie e 4 pareggi. Aranova che tra l’altro è reduce da una striscia di ben 7 successi consecutivi. Per la Viterbese è stata una settimana più da carte bollate che da schemi sul campo. Giocatori tutti sul piede di partenza viste le note difficoltà del club di pagare i compensi agli atleti che per queto motivo hanno disertato l’allenamento di rifinitura e avrebbero dato alla società un ultimatum sino alla giornata di martedì. Difficile comprendere quale formazione scenderà in campo e con quale stato d’animo con un unico vantaggio al cospetto della capolista che visto lo stato di cose affronta una compagine che praticamente non ha nulla da perdere. Si preannuncia un confronto in uno stadio semivuoto con la sola richiesta di quel poco che resta della tifoseria è di ribadire alla società di Salaris di andarsene. Situazione quasi surreale e scenari davvero a tinte fosche per i coloro gialloblù. I convocati della Viterbese sono i seguenti calciatori tra cui è presente anche il capitano Nesta: Bertollini, Carosi, Casagrande, Crocchianti, Cuffa, De Angelis, Fatati, Filosa, Giardi, Iurato, Ledda, Manca, Manoni, Marino, Nesta, Proietti, Sabatini, Tocca, Venditti, Vivacqua. Dirige il match Matteo Fumi della sezione di Ciampino, assistenti Emilio Niroy Gookooluk di Civitavecchia e Simone Maccari di Ciampino. Decisamente più serena l’atmosfera in casa Sorianese che insegue il bis al successo di sette giorni fa proprio contro la Sorianese nella gara esterna delle 15 a Roma contro il fanalino di coda Aurelio Antica Aurelio, formazione che ha soltanto due punti al suo attivo e che ancora non è riuscita vincere un match. Il tecnico Chirieletti ha convocato i seguenti giocatori: portieri Sordini e Pace. Difensori: Bellacima, Oriolesi, Politanò, Leonardi, Tagliolini e Cutigni. Centrocampisti: Perazza, Bertino, Valentini, Andreoli, Spolverini, Rossi, Coracci, Diana, Manea. Attaccanti: Polidori, Fondi e Guhxa. Il programma completo della giornata è il seguente: domani ore 11 Salaria-Grifone Gialloverde, W3 Maccarese-Boreale. Alle 11,15 Monti Prenestini-Campus Eur, Romulea-Pomezia. Alle 14,30 Civitavecchia-Astrea, Fc Rieti-Pro Calcio Tor Sapienza, Roma City-Sporting Nuova Florida. Alle 15 Aurelia Antica Aurelio-Sorianese e Viterbese-Aranova.