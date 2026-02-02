Sesta giornata di Eccellenza che ha portato al primo ko della Viterbese nell’era Camilli. Dopo 4 vittorie e 4 pareggi i gialloblù sono caduti per 2-1 sul campo del Grifone Gialloverde interrompendo la scalata verso le posizioni a ridosso dei play off nel girone A di Eccellenza. Illusorio è stato il gol di Danieli che aveva messo in discesa il match dei gialloblù che con il passare dei minuti si sono andat spegnendo favorendo nella ripresa la rimonta del Grifone che diventa così le bestia nera della Viterbese visto che all’andata aveva espugnato il Rocchi per 2-0. E in ottica play off ricordando il primato dell’Aranova arrivata a 51 punti dopo il pareggio sul campo della Boreale guadagnano 3 punti sulla Viterbese il Monti Prenestini salito a 43 dopo il successo per 3-1 in casa contro il Civitavecchia, ovviamente lo stesso Grifone Gialloverde terzo a 42 punti ed il Pomezia che è salito a 39 punti con il successo per 2-1 in casa contro l’Astrea. Dietro al quartetto di testa la Fc Rieti e il Civitavecchia entrambe a 38 punti con i sabini che hanno pareggiato 1-1 sul terreno della Romulea, a 36 la Boreale che ha pareggiato in casa contro la regina Aranova, la Sorianese a 34 e il Campus Eur a 33 con le due compagini che hanno pareggiato lo scontro diretto. Viterbese ferma a 31 punti con questa brusca frenata che ne rallenta notevolmente la rincorsa ricordando che tra l’altro ha già giocato gli scontri diretti del ritorno contro Monti Prenestini, Rieti e Grifone Gialloverde. Domenica decisamente migliore per la Sorianese che nonostante le defezioni è tornata con l’ ottimo pareggio conseguito sul terreno del Campus Eur e prosegue quindi la sua marcia verso una salvezza tranquillissima che si sta avvicinando sempre di più. Domenica prossima la Viterbese ospiterà la Boreale alle 15 allo stadio Rocchi mentre la Sorianese alle 11 riceverà la visita del Pomezia.