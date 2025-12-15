Il weekend di gare ha regalato un punto importante alla Virtus Marina di San Nicol che, nella mattinata di domenica al Lombardi, ha fermato la capolista, inchiodando il punteggio sullo 0-0 e conquistando un punto importante contro l’AC Fregene.

«E’ stata una bella partita – ha dichiarato mister Pino Neto, soddisfatto della prestazione dei suoi – è stato un incontro tra due squadre giovani che se la sono giocata a viso aperto e nel quale non si è vista assolutamente la differenza di punti in classifica. Alla fine il risultato è giusto per quello che si è visto in campo.

Dalle prestazioni che stiamo facendo ultimamente mi aspettavo sicuramente una bella partita – ha aggiunto Neto - sapevo delle difficoltà che avremmo potuto incontrare, giocando con la prima in classifica, ma i ragazzi oramai hanno trovato convinzione e consapevolezza nei propri mezzi, sappiamo che la classifica che abbiamo non rispecchia quello che abbiamo prodotto in campo, sicuramente avremmo meritato di più in termini di punti».

Molinari e compagni, che puntavano dall’inizio dell’anno ad una salvezza più tranquilla rispetto a quella della passata stagione, ora, sono a debita distanza dal penultimo posto. L’ultima giornata prima della sosta natalizia li vedrà impegnati contro lo Sporting Real Aurelio. Vincere il 21 dicembre a Roma permetterebbe di scalare ulteriori posizioni in classifica e di mettersi dietro proprio i capitolini.

@RIPRODUZIONE RISERVATA