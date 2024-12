Un buon pareggio per il Civitavecchia Calcio, anche se con un po' di rammarico per non aver portato a casa l'intera posta in palio, nella seconda giornata di Eccellenza. I nerazzurri hanno fatto 1-1 allo Scopigno di Rieti contro una delle più autorevoli accreditate al salto di categoria. La squadra di Massimo Castagnari sblocca il risultato dopo soli quattro minuti, grazie al primo gol stagionale di Manuel Vittorini, dopo una bella percussione sulla destra di Rossetti. E sempre al quarto minuto, ma della ripresa, giunge il pari reatino, a firma di Criscuolo, con la classica giocata della domenica, con una conclusione dalla distanza. Ma in mezzo c'è stato veramente tanto Civitavecchia. La squadra di mister Castagnari ha avuto almeno quattro o cinque chiare occasioni da gol nel primo tempo per poter allungare il margine rispetto ai padroni di casa, ma ogni volta, o per un errore nei passaggi, o per una sbavatura al momento di concludere in porta, il risultato non si è mai modificato. Come detto, nella ripresa è arrivata la reazione reatina, grazie all'unica palla gol di tutta la partita. Successivamente per i nerazzurri non è stato più semplice come prima trovare confidenza con l'area di rigore amarantoceleste. Con questo pareggio il Civitavecchia si porta a quota quattro punti in classifica.

«Sono davvero contento per la prestazione dei ragazzi - commenta il direttore sportivo Marco Angelocore - anche se sento un po' di rammarico per non aver trovato la vittoria contro una delle squadre più forti del campionato. Abbiamo giocato molto molto meglio rispetto alla prima uscita stagionale contro l'Ottavia. I ragazzi ci hanno messo l'impegno giusto e meritavano di più. Questo ci dà ulteriore fiducia in vista del proseguimento della stagione quando cominciare la prima pena di Coppa Italia mercoledì al Tamagnini contro l'Aurelio. Ribadisco i complimenti ai ragazzi per la prestazione che hanno messo in atto. Meritavamo assolutamente la vittoria».

©RIPRODUZIONE RISERVATA