Cristiano Sebastiani non è più un giocatore del Civitavecchia. Le voci si rincorrevano da giorni, ma a porre la parola fine sul rapporto tra i nerazzurri e l’attaccante, è stato direttamente quest’ultimo.

Dopo quattro mesi, quindi, si conclude l’esperienza del giocatore, probabilmente anche a causa di incomprensioni avute all’interno dell’ambiente. Sicuramente Sebastiani, anche in occasione delle dichiarazioni fatte quando era al Civitavecchia, ha fatto intendere di essere un giocatore che non fa “zero a zero” e che esprime il suo parere in maniera chiara, anche quando aveva parlato delle difficoltà che avevano gli attaccanti, qualche settimana fa, nell’andare in gol.

Ora ci sarà da capire se potrà arrivare un altro elemento nel reparto offensivo, in quanto si è registrato anche l’addio di Squerzanti.

