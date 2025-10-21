La rimonta sembrava ormai completata, poi però a 20” dallo scadere è arrivata la beffa che ha costretto la Supernova Fiumicino ad arrendersi in casa della Libertas Roma Sud (75-74). Peccato, peccato davvero. Ancor di più perché l’impatto con la partita era stato di quelli che ti lasciano ben sperare: Parlato da tre punti, Madonna con qualche piazzato e Galan con i suoi uno contro tutti ed ecco che il punteggio dice 8-17 al 5’. Ma è solo l’inizio. Un po' alla volta, infatti, la squadra di casa prima ricuce lo strappo e poi mette anche la testa avanti (68-57 al 33’ il massimo vantaggio), merito tanto per cambiare delle percentuali dal perimetro che in questo inizio di stagione stanno facendo la differenza in casa Libertas. Nel momento più complicato la Supernova, con il supporto della panchina dopo alcune “bombe” pesanti di Norcino, mostra il giusto carattere e ribalta tutto, ma a 20” dalla fine l’ennesima tripla di serata costringe i rossoneri alla sconfitta. Non basta, infatti, l’ultimo tiro per mettere di nuovo la testa avanti.

