Come dimenticare la sconfitta di Cassino? Con una prestazione come quella contro la Virtus Pontinia, altra big del girone C di DR1, nel recupero della settima giornata di campionato. E che prestazione da parte della Supernova Fiumicino, convincente per quasi tutti i quaranta minuti. Per la precisione dal 6’ in poi. Perché all’inizio il 3-13 degli ospiti spaventa, così come i mancati rimbalzi difensivi e i 19 punti di Di Prospero sui 29 totali della sua squadra. Ma nessun problema. All’improvviso riecco la Supernova, una grande Supernova. Parlato segna il canestro del primo vantaggio all’11’ (31-30), poi il duo Colaiori-Norcino la fa da padrone nel pitturato e dall’arco dei tre punti. Sempre loro due, insieme a Galan, fanno scorrere i titoli di coda già all’inizio della terza frazione quando con un canestro dopo l’altro toccano anche il +19. Finisce 110-82 e Cassino è ufficialmente dimenticata. A fine gara il capitano Salvatore Parlato ha commentato così la vittoria: «Non potevamo permetterci di regalare altri punti, abbiamo dimostrato di essere maturi e compatti. Abbiamo fatto una gara solida confermando la nostra forza in casa, ora però dobbiamo finire nel migliore dei modi l’anno solare e recuperare nel corso del campionato i punti persi contro Libertas e Cassino».

IL TABELLINO. Virtus Pontinia-Supernova Fiumicino: 110-82 (29-29, 55-46, 82-62).

Supernova Fiumicino: Madonna 3, Norcino 19, Vivero 2, Galan 34, Parroccini 2, Alongi 5, Rinaldi 3, Gil, Di Natale 4, Parlato 30, Colaiori 8. Coach: Roberto Pasquinelli.

