Riecco la vittoria, riecco i sorrisi. Ma era impensabile aspettarsi uno scenario differente, perché dopo ogni ko capitan Parlato e soci non tradiscono mai. Certo, in avvio non tutto ha funzionato esattamente nel migliore dei modi, ma da squadra esperta la Supernova Fiumicino ha saputo aspettare il momento giusto per stendere al tappeto un buon Basket Aprilia. 104-73 il finale di una gara equilibrata nel primo tempo e senza storie nella ripresa. Esattamente dal 25’ in poi i rossoneri, dopo aver toccato inizialmente il +13 grazie a un’ottima difesa, scappano via lasciandosi così alle spalle un avversario che non è più in grado di trovare soluzioni per arginare la squadra di coach Pasquinelli che torna così subito al successo dopo la sconfitta di Alatri. Giusto il tempo di godersi due punti preziosi per qualche ora, che da oggi la Supernova dovrà iniziare a pensare con massima attenzione e concentrazione alle due difficili trasferte in programma nelle prossime due settimane: prima sarà la volta della sfida contro Serapo, poi quella contro Pontinia. Ottanta minuti che diranno tanto sulla griglia playoff.

IL TABELLINO. Supernova Fiumicino-Basket Aprilia: 104-73.

Supernova Fiumicino: Madonna 2, Norcino 24, Vivero 19, Galan 12, Parroccini, Bargiacchi 1, Rinaldi 2, Gil 1, Di Natale 3, Parlato 33, Colaiori 7. Coach: Roberto Pasquinelli.

