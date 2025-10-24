Prendere il buono delle prime tre giornate di campionato, perché il buono c’è stato, e iniziare a costruire tutti insieme per il futuro. Domani alle ore 18 la Supernova Fiumicino tornerà in campo per la quarta giornata del girone C di DR1. Questa volta i rossoneri saranno di scena al Pala Supernova contro l’ostico Basket Alatri.

«Altra gara difficile in questo avvio di stagione, ma di quelle che possono servire per dimostrare il nostro reale valore. Ripartiamo da quello che di buono abbiamo fatto nel turno scorso, specie da ciò che abbiamo mostrato negli ultimi sette minuti di gioco - il pensiero di coach Roberto Pasquinelli alla vigilia - naturalmente toccherà aggiungere maggiore qualità rispetto alla sfida contro la Libertas, consapevoli che non dovranno mancare intensità, disponibilità e sacrificio. I ragazzi hanno lavorato sodo nel corso della settimana, ed è questo il giusto metodo per crescere e per riuscire a trovare continuità nei risultati».

©RIPRODUZIONE RISERVATA