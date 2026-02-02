Terza gara del girone di ritorno e terzo successo consecutivo nel 2026 per la WeCom-Ortoetruria che supera con un perentorio 79-60 la Klass Sennori e sale al terzo posto in classifica generale. Buona la gara dei biancostellati che hanno comunque dovuto faticare per imporre da subito il proprio gioco contro un avversario coriaceo che ha messo in campo molta fisicità su tutti i lati del campo. Ma con il trascorrere dei minuti la qualità della Stella ha poi fatto la differenza e la partita dalla seconda metà si è incanalata sul binario giusto per i padroni di casa che hanno raggiunto anche il massimo vantaggio sul + 24 (79-55) per poi controllarla fino alla sirena finale e festeggiare con il proprio pubblico comunque numeroso sia pure nell’anomalo orario di anticipo.Convincente la gara di tutti i protagonisti stellati con una menzione per le ottime percentuali realizzative di Bertini (26 punti) e la bella prestazione di Ousman. “Ci aspettavamo una partita difficile e così è stato - dichiara coach Saputo - ma siamo stati bravi nel corso dei quaranta minuti ad alzare il nostro livello, per riuscire a portare la partita dalla nostra parte. Importante è stata la solidità dimostrata, anche se in alcune occasioni bisogna essere più lucidi e cinici. Rimane il fatto che portiamo a casa la quinta vittoria consecutiva dal dicembre 2025 e vogliamo continuare a lavorare nello stesso modo che abbiamo fatto fino ad oggi” Per la WeCOM-Ortoetruria prossimo impegno quello di domenica prossima a Caserta contro Caiazzo. Questo il tabellino della Stella Azzurra nella sfida contro i sardi: Calvi 3, Bertollini, Bertini 26, Giancarli, Moretti 14, Albenzi ne, Liesis 5, Meroi 1, Visentin 4, Bastone 12, Casanova 5, Ousman 9. Coach: F. Saputo. Ass.ti: J. Vitali ed A. Cittadini. La Classifica – Questa la graduatoria dopo la terza giornata di ritorno: Carver Roma Cinecittà 30; StellaEbasket Roma 28; We Com Ortoetruria Stella Azzurra Vt 20; Felice Scandone Avellino 18 **; Angri Pallacanestro 18 *; Miwa Energia Benevento 16; Tiber Roma 16; Esperia Cagliari 16 *; Nuovo Basket Aquilano 16; Promobk Marigliano 10; Stepback Caiazzo 10; Bioverde Pall. Antoniana 8; San Paolo Ostiense 8; Klass Sennori 6. ** Ha riposato due gare in meno. * Hanno riposato, una gara in meno