Altro giro e altri match appassionanti nella 25esima giornata del campionato di Promozione girone A che vede in vetta l’Urbetevere con 50 punti seguita da Sorianese a 49, dalla coppia Tolfa e Palocco a 47 e dal Santa Marinella a 44. Questa mattina alle 11.15 match clou tra Urbetevere e Palocco a confronto in un match che mette in palio tre punti pesantissimi nella corsa alla vittoria finale. Uno sguardo interessato a questa gara lo darà la Sorianese chiamata a non fallire nell’appuntamento casalingo contro la pericolosa Ostia Antica compagine che non a caso occupa il settimo posto in classifica dietro alle big. Va anche ricordato che del quintetto di testa Urbetevere e Sorianese hanno giocato una gara in meno avendo già osservato il turno di sosta. Cimini che hanno metabolizzato al meglio la delusione di mercoledì scorso in Coppa ed ora puntano tutte le loro carte sul campionato. Per le altre provinciali oggi alle 11 c’è la trasferta con il Fregene Maccarese per un Ronciglione United fuori da ogni problematica di classifica. Discorso diverso invece per il match tra Pescia Romana e Castel Sant’Elia dove con queste 5 retrocessioni in programma (due dirette e tre con i playout) c’è ben poco da stare sereni. Pescia che non può fallire, Castel Sant’Elia chiamato solo alla conquista dei tre punti con quel suo ultimo posto a quota 13 che non impone altre alternative. L’ottimo Tarquinia di mister Ercolani vuole allungare la sua serie positiva nella trasferta di oggi alle 15 a Campagnano contro il Parioli, sempre oggi alle 15 si giocherà anche il match tra Tolfa e DuepigrecoRoma con i padroni di casa nettamente favoriti. A completare il turno i match delle 11 tra Borgo Palidoro e Città di Cerveteri e Ostiense-Canale Monterano con tutte quattro compagini alla ricerca dei punti per la corsa alla salvezza. Riposa il Santa Marinella, terza compagine dell’alta classifica che si fermerà per il turno di sosta nel ritorno. Dovranno ancora farlo Palocco e Tolfa.

