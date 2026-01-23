Alle ore 11 di domenica 25 gennaio, al Celso Perugini, la Sorianese ospita la Boreale nella sfida valida per la 22ª giornata di campionato. Un confronto che va oltre il semplice peso della classifica e che chiama in causa stato di forma, tenuta mentale e traiettorie di sviluppo delle due squadre. All'andata terminò 1-1, con le reti di Perroni e Fondi, al termine di una gara a lungo gestita su ritmi controllati. La Sorianese si presenta all'appuntamento da nona forza del torneo con 30 punti, reduce dalla vittoria contro la W3 e dal pareggio esterno sul campo del Grifone Gialloverde. I numeri stagionali (26 gol realizzati e 28 subiti) restituiscono l'immagine di una squadra in evoluzione, con equilibri tra proposta e controllo. Di fronte ci sarà una Boreale sesta a quota 35, formazione strutturata e solida, forte di una delle migliori difese del girone con sole 15 reti incassate, capace di reagire allo stop contro il Tor Sapienza, con il successo sull'Astrea. Alla vigilia della gara, mister Chirieletti ha analizzato il momento dei rossoblù, partendo dall'ultima uscita contro il Grifone Gialloverde: " L'aspetto che mi ha soddisfatto maggiormente è stato quello tattico. La squadra ha saputo interpretare bene la gara, stare in campo con ordine, chiudere le linee e restare sempre dentro la partita. Sul piano mentale è stato un passo avanti importante, uno step di crescita che per noi ha un peso specifico notevole. Nel primo tempo, per quanto visto, il 2-0 sarebbe stato un risultato più aderente all'andamento della gara ”. Uno sguardo, infine, all'avversario di giornata e alle difficoltà del confronto: " Affrontiamo una squadra che ha 35 punti, con tanti giovani di qualità e uno zoccolo duro molto importante. È una formazione che sta facendo un percorso rilevante, arrivando fino alla finale di Coppa Italia, e per questo vanno fatti i complimenti. Parliamo di una partita difficilissima, contro una squadra ben organizzata, con ottime individualità e allenata da un tecnico giovane e preparato. È una delle poche realtà che lavora con continuità sui giovani e che ha avuto il coraggio di affidarsi a un allenatore emergente: un percorso che, per certi aspetti, rispecchia anche il nostro”. Sorianese-Boreale si gioca domenica 25 gennaio alle 11:00, allo stadio “Celso Perugini” di Soriano nel Cimino. Arbitra l'incontro Jacopo Raparelli della sezione AIA di Civitavecchia, coadiuvato dagli assistenti Vickraj Andrea Gookooluk (sez. Civitavecchia) e Giacomo Giacomini (sez. Viterbo).