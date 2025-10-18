Un grande classico dell’Eccellenza. È quello che è diventato lo scontro tra W3 Maccarese e Civitavecchia, che torna a disputarsi dopo il doppio duello dello scorso maggio, che terminò con lo spareggio del Francesca Gianni e il successo da parte del team bianconero. I nerazzurri vanno a caccia di riscatto questa mattina alle 11 al W3 Stadium, per poter coronare un momento che sembra positivo, ma che ancora non lo è del tutto.

Infatti il gruppo guidato da mister Massimo Castagnari ha trovato il successo domenica scorsa contro la Monti Prenestini, dopo un finale palpitante, nel quale le reti di De Costanzo e Sebastiani hanno consentito di operare una rimonta che sembrava irrealizzabile, ripetendosi poi mercoledì in Coppa, con il compitino svolto bene sul campo dell’Ottavia, nel quale si sono potuti svolgere ampi esperimenti. Da segnalare la pesante assenza di Di Mauro in difesa dopo l’infortunio rimediato domenica scorsa. Ma c’è un altro argomento da affrontare, perché, come accade dalla scorsa stagione, il calciomercato è sempre attivo e praticamente non ci sono più pause. È ufficiale il ritorno al Tamagnini del centrocampista Edoardo Luciani.

Circolavano voci su un suo secondo corso in nerazzurro da qualche giorno, anche perché era in procinto di sciogliere il suo accordo con la Viterbese, che non sta andando bene e che sta cambiando moltissimi giocatori. Quindi il direttore sportivo Marco Angelocore non si è lasciato sfilare la possibilità di far tornare alla corte di Castagnari uno dei protagonisti della storia recente del Civitavecchia.

«Sono contento di essere tornato – queste le prime parole di Edoardo Luciani – so che la squadra è stata allestita per fare il meglio possibile. Spero di poter tornare subito con una vittoria. Ho visto che sono cambiati tantissimi giocatori e che sono rimasti i senatori di sempre, vedo un gruppo valido, che ha le sue carte per poter lottare per un posto playoff. Quella con la W3 è una partita sentita come sempre, a cui si aggiunge loro sono nei pianti alti con 12 punti in classifica e noi aspiriamo a raggiungere proprio quella zona, quindi non possiamo permetterci di fermarci, ma dobbiamo proseguire dopo il successo che c’è stato domenica scorsa contro la Monti Prenestini».

Luciani fa bene a parlare di classifica: siamo solamente nel primo quarto di campionato, di tempo per recuperare ce n’è tantissimo, ma è fondamentale non rimanere attardati rispetto alle prime della classe. Davanti si sta correndo pochissimo, ma, come sappiamo, ogni punto raccolto in qualche modo ora potrebbe tornare utilissimo nel finale di stagione, considerando il fatto che la lotta potrebbe essere veramente sui dettagli. W3 Maccarese-Civitavecchia sarà arbitrata da Lorenzo Carucci della sezione di Roma 2, con gli assistenti che saranno Giuseppe Falasconi di Aprilia e Andrea Mantuano di Latina.

