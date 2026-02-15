Emozioni, miracoli dei portieri, rigori sbagliati. Alla fine al Ladispoli basta un gol di Modesti per avere la meglio su una Duepigreco che ci crede fino alla fine ma non riesce a trovare il pari. Bomber rossoblu che poi si fa cacciare ancora una volta per un doppio giallo e, come accaduto contro il Santa Marinella, mancherà anche sabato contro la capolista Borgo Palidoro. Tre punti d’oro comunque per i tirrenici che proseguono la loro marcia verso il terzo posto anche se vince pure il Pianoscarano che resta a -5. Academy sul rettangolo verde con Somma tra i pali, difesa a 4 con Tamburrini e De Marco terzini, Cruciani e Urbani al centro. Sulla mediana D’Angeli, ai fianchi Parravano e Tasselli, poi Fortuna e Gafuri a supportare l’unica punta centrale Modesti. Tranne Fortuna, è la stessa formazione utilizzata da Mastrodonato mercoledì in coppa contro la Polisportiva De Rossi, match vinto agevolmente 4-0 in trasferta. Un tiro per parte nei primi 20 minuti senza esito. Al 23’ ospiti minacciosi con Giubotto ma Somma c’è. Funziona la catena di sinistra per i ladispolani con l’asse De Marco-Fortuna. Proprio da questa corsia nasce il vantaggio con Tasselli che calcia, Mercadante respinge e a porta vuota Modesti deposita il pallone in fondo al sacco. Sul finire di primo tempo cross perfetto di De Marco, Modesti insacca ma l’arbitro annulla per offside. Si va negli spogliatoi. Ripresa subito elettrica Dopo nemmeno 10 secondi Gafuri sposta la palla in area e viene atterrato. Per il direttore di gara non ci sono dubbi: è penalty. Dal dischetto va D’Angeli che si fa neutralizzare dall’ex Mercadante. Passano 4 minuti e il rigore stavolta è per la DuepigrecoRoma. De Felice, appena entrato, tenta il cucchiaio ma Somma non ci casca e neutralizza. All’8 Parravano prova a raddoppiare ma Mercadante toglie il pallone da sotto l’incrocio dei pali. Romani minacciosi con Gregorini e Lanzetti. Al 36’ potenziale svolta con Modesti che rimedia un rosso per doppio giallo. L’Academy resta in 10 e soffre anche se Cecchinelli con una girata per poco non indovina l’angolino. All’ultimo secondo clamorosa chance per De Felice che ad un metro dalla porta fallisce il gol del pareggio. Il Sale tira un sospiro di sollievo.

IL TABELLINO. Ladispoli: Somma, Tamburrini, De Marco, Parravano (49’ st Di Lullo), Urbani, Cruciani, Gafuri (16’ st Cecchinelli), D’Angeli (27’ st Barros), Modesti, Fortuna (22’ st Botteghelli), Tasselli (40’ st Barilaro). A disposizione: Manetti, Villani, Sabbatini, Rodio. Allenatore: Mastronato (in tribuna squalificato).

DuepigrecoRoma: Mercadante, Coccia R., (1’ st Maccari), Gregorini, Rossetti, Ciccolini, Reginella, Carloni (1’ st De Felice), Giubbotto, Pietrini, Bellei (31’ st Donnini), Lanzetti. A disposizione: Clarioni, Alegiani, Di Curzio, Tomasetti, Coccia F., Gioia. Allenatore: Fascione.

Arbitro: Vinci di Ciampino. Assistenti: Carlone e Di Somma entrambi di Aprilia.

Reti: 31’ pt Modesti.

NOTE. Espulso Modesti (L) al 35’ st per somma di ammonizioni. Ammoniti: Pietrini e Reginella.

©RIPRODUZIONE RISERVATA