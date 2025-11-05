È tutto pronto per la prima gara del Campionato di Divisione Regionale 2 (Promozione), punto di ripartenza della RIM Sport Cerveteri che può vantare un organico di giovanissimi provenienti dal proprio serbatoio. I ragazzi saranno guidati da coach Pica coadiuvato nel lavoro da coach Davide Martino e faranno il loro esordio tra le mura di casa, più precisamente domenica alle 17 al PalaRim di Via Graziosi.

«Giocheremo domenica contro Don Bosco Nuovo Salario – ha spiegato coach Pica alla vigilia – l’obiettivo è la salvezza perché parliamo di un gruppo molto giovane, la squadra è la stessa che disputa l’Under 19 Gold con l’aggiunta di 2 ragazzi del 2005. Essendo molto giovani, sono ragazzi umorali, ma il potenziale è tanto e, aggiungo, che provengono tutti dal nostro vivaio».

«E’ chiaro – ha specificato Antonio Pica – che questo sia un progetto a medio-lungo termine. L’obiettivo è arrivare in Serie D in quattro anni quando alcuni di loro avranno appena compiuto 20 anni. È l’ennesima volta che riparto con un progetto nuovo e spero che, come tutte le volte, riusciremo a raggiungere la meta».

Per la prima volta capitano, Francesco Fea ha certificato l’unione tra i ragazzi: «La maggior parte di noi gioca insieme da diversi anni e siamo uniti come squadra. Siamo tutti Under e, per questo, la nostra ambizione è quella di provare a giocarcela con tutti a prescindere dall’esperienza che avranno i nostri avversari».

@RIPRODUZIONE RISERVATA