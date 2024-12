Cambio di programma allo stadio Angelo Sale: Boreale-Cavese si giocherà ad Avezzano domani, e non domenica a Ladispoli. Una decisione adottata dalla Questura di Roma, su indicazione del commissariato di via Vilnius, per questioni di ordine pubblico e viabilità. Una scelta logica e inevitabile perché nel giorno della Sagra del Carciofo, in programma da oggi fino a domenica, sarebbero arrivati i pullman pieni di tifosi della formazione campana che ha già vinto il campionato guadagnandosi l’accesso in Lega Pro. Oltre ai problemi possibili di capienza nell’impianto, sarebbero dovuti arrivare maggiori rinforzi per la sicurezza non solo per quanto riguarda la fiera nazionale (le stime parlano di centinaia di migliaia di visitatori) ma anche per la stessa partita di serie D. E ne avrebbe risentito anche la statale Aurelia. Migliaia di supporter avrebbero seguito la propria squadra. Così il dietrofront. Oltre alle disposizioni delle autorità competenti c’è una sorta di liberazione per tutte le altre squadre che come da calendario giocano la domenica all’Angelo Sale. Se fosse stata confermata la sfida tra Boreale Donorione e Cavese a Ladispoli, sarebbero state rinviate a data da destinarsi almeno due partite: Etrurians-Allumiere in Prima Categoria e Ladispoli-Latina Women in Eccellenza femminile, due gare importanti per i rispettivi campionati. Alla fine tutto resterà invariato in agenda e la Federazione non dovrà effettuare ulteriori cambiamenti.

