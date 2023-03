IMPIANTISTICA Tra il 29 dicembre e l’8 gennaio il distacco di luce e gas per morosità e la conseguente chiusura dell’impianto. Poi l’idea che non tramonta di creare un nuovo Consorzio per cercare di risolvere la questione e infine l’azzardo della società che si intesta le bollette. Da domani al via le iscrizioni

La Nc si accolla nuovamente le utenze e fa riaprire lo Stadio del Nuoto