Giocherà in casa di domenica la Nautilus in serie A2 femminile. Domani alle 13 primo scatto al centro al PalaGalli, dove ci sarà la visita dello Sport Center Parma. Ci sono le basi per vedere un successo senza troppe fatiche per le verdeazzurre, che hanno dimostrato, in questo primo scorcio di stagione, di avere qualcosa in più rispetto alle emiliane. La classifica vede sempre più una spaccatura tra le quattro formazioni che sono candidate ad ottenere i tre posti che consentiranno di disputarsi i playoff, e le altre, con Parma e Tolentino che sono già riuscite a tenere a distanza Vis Nova e Moie, che non hanno ancora raccolto soddisfazioni. Tortora e compagne sono pronte a regalare ancora emozioni al loro pubblico, che si è sempre riversato in tribuna per stimolare le proprie beniamine a dare tutto nei 25 metri della vasca. Tra l’altro la Nautilus di Daniele Lisi ha nettamente la miglior difesa del girone Sud, avendo dovuto fare i conti con sole 25 reti incassate.

Weekend di riposo, invece, per la Nc Civitavecchia nel campionato di serie B. Dopo cinque sabati consecutivi in vasca, il torneo si ferma per una nuova sosta. Mancano solo due giornate al termine della prima parte della regular season e si tornerà in vasca per la difficile trasferta sabato 22 febbraio ad Ancona contro l’Osimo, dove servirà riscatto dopo un periodo non andato come nelle aspettative.

