Si muovono le acque nella pallanuoto civitavecchiese. La Nautilus annuncia il primo colpo per la prossima stagione.

La società del presidente Alberto Braccini ha chiuso l'accordo con Grace Marussi, giocatrice duttile che nonostante la sua giovane età ha già maturato esperienze in campionati di serie A1.

La classe 2004 indosserà la calottina verdazzurra ed arriverà in prestito dal Trieste, dove è cresciuta pallanuotisticamente, disputando quattro campionati di serie A1, conquistando anche una medaglia d’argento nella Len EuroCup e ha fatto parte della nazionale giovanile partecipando a diversi europei.

«Grace andrà a far parte di una rosa che a nostro avviso - spiegano dalla Nautilus - per i risultati ottenuti, è già una rosa di spessore. Siamo certi che il nostro Direttore Tecnico, Daniele Lisi saprà valorizzare al meglio le doti della ragazza, come ha dimostrato in questi anni di saper valorizzare le atlete a sua disposizione».

