Partenza “col botto” della Meiji Kan, in questo inizio della stagione agonistica nazionale. Alla “Golden Cup” ben tre, sui quattro atleti civitavecchiesi iscritti, hanno conquistato due medaglie d'oro ed una di argento ed hanno iniziato ad accumulare i preziosi punti-gara che , speriamo, li porteranno ad indossare la maglia azzurra della nazionale italiana FIK che, a fine ottobre 2026, parteciperà ad i Campionati del mondo IKU che si terranno in Slovenia.

Lo scorso fine settimana, nello splendido Palamare di Caorle (VE), quasi 900 cinture nere, in rappresentanza di 112 società provenienti da tutta Italia, si sono confrontati nelle classi di età agonistiche, sui quattro tatami di gara.

Ottimo il livello tecnico della maggior parte dei competitori, sia nella specialità kata sia nel kumite, particolare che ha innalzato l'impegno per tutti, per accedere ai podi.

La società di Via Terme di Traiano, ha partecipato con quattro atleti che, guidati dalla Maestra Virginia Pucci, hanno anche in questa occasione, figurato ottimamente .

Medaglia d'Oro nei combattimenti Cadetti (14/15 anni) con l'emergente Lorenzo Saitta, un ragazzo dalle grandi doti tecniche , specie nell'uso dei calci, che deve solamente migliorare nella precisione di esecuzione .

Nella classe degli Esordienti (12/13 anni) il giovanissimo Manuel Giammusso, dopo aver vinto ben 4 incontri in una categoria particolarmente affollata , perdeva in finale per 4/2 contro un esperto atleta fiorentino conquistando comunque un prestigioso argento.

Il campione europeo Cadetti , Jacopo Scala, questo anno si è trovato a combattere nella classe superiore degli Juniores (16/17 anni) ma , dopo un primo momento di assestamento sui nuovi “parametri”, ha iniziato a far valere , anche in questa categoria, la sua classe conquistando la medaglia d'oro.

Niente da fare invece, per il bravo capitano della Meiji Kan; Luca Pierini, impegnato nella classe “regina” dei Seniores (18/40 anni) non ha trovato il podio .

«Sono estremamente soddisfatta – dichiara la M° Virginia Pucci – per gli ottimi risultati dei nostri ragazzi che stanno confermando la bontà del nostro programma agonistico».

