Un risultato importante e carico di significato per la Mabuni, protagonista alla “Coppa di Natale”, gara regionale riservata alla categoria Under 12, andata in scena domenica scorsa al PalaBandinelli di Velletri.

La società ha partecipato alla manifestazione con due atleti, i gemelli Emanuele e Valerio Giordano, che a gennaio matureranno l’età per l’ingresso nella classe Esordienti. Un appuntamento particolarmente significativo, che ha rappresentato un vero banco di prova in vista del prossimo salto di categoria.

L’esordio è stato più che positivo: Emanuele Giordano ha conquistato una splendida medaglia d’oro, mentre Valerio si è messo al collo una meritata medaglia di bronzo, confermando la qualità del lavoro svolto in palestra e la crescita costante dei due giovani karateki.

Grande la soddisfazione della maestra Stefania Iacobelli, che ha sottolineato non solo i risultati ottenuti, ma soprattutto l’atteggiamento, la concentrazione e il giusto approccio alla gara dimostrati dagli atleti. Elementi fondamentali nel percorso di formazione sportiva e personale.

La Mabuni Club chiude così il 2025 con un risultato prestigioso, che premia impegno, passione e dedizione, e guarda al futuro con entusiasmo e fiducia, forte di un settore giovanile in continua crescita.

