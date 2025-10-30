Nel pomeriggio di ieri, la juniores della Virtus Marina di San Nicola si è imposta su Forte Bravetta con un 3-1 rotondo e convincente. La gara, recupero della prima giornata, è stata decisa dalle reti di Nucera, Mangianti e Pini. Dopo un avvio contratto e una prima frazione di gioco terminata 1-1, i rossoblù sono saliti in cattedra e hanno dominato la seconda parte di match. I 3 punti si aggiungono a quello conquistato contro l’Olimpus Roma, formazione con buoni elementi.

«Devo dire che il risultato della gara contro l’Olimpus è stato giusto - ha ammesso mister Andrea Nucera – probabilmente i ragazzi hanno sentito che la società si aspetta dei risultati da loro, ma come prima partita ci può stare, loro sono una formazione sicuramente attrezzata. Quella contro Forte Bravetta, invece – ha aggiunto Nucera – è stata una partita più semplice, ma la vittoria alza sicuramente il morale e sono contento di aver dato spazio a tutti. Siamo in fase di assestamento: devo capire alcune caratteristiche dei ragazzi, ma loro sono contenti durante gli allenamenti. Sono sicuro che un gruppo così unito, alla fine, ci aiuterà. C’è entusiasmo anche da parte di chi gioca meno, ho parlato in modo chiaro con tutti i ragazzi.

In questo momento, posso dirmi cautamente soddisfatto – ha concluso il mister – ma ne riparleremo dopo la partita di sabato che sarà una prima verifica. Chiaramente siamo solo all’inizio e un risultato negativo non precluderebbe niente, ma vediamo cosa succederà. La partita con l’Acquacetosa ci metterà di fronte a una delle nostre antagoniste».

Sabato primo novembre, infatti, i ragazzi della Virtus andranno a far visita proprio all’Acquacetosa. Appuntamento a Tor di Quinto alle ore 18:00.

