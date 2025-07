Secondo nuovo arrivo per la Futsal Academy nel mercato estivo. Dopo Niccolò Luzzetti, i rossoblu continuano a lavorare nell’ambito locale. Ma, in realtà è un ritorno, visto che il nuovo pivot della squadra civitavecchiese, che è Patrizio Maggi, ha già indossato la maglia rossoblu nella stagione 2019/2020. Ragazzo dalle spiccate doti realizzative, va ad arricchire il roster offensivo di Vincenzo Di Gabriele. L’esperto pivot arriva dall’esperienza con la maglia dell’Atletico e va a caccia di riscatto, dopo una stagione che non è andata come nelle aspettative.

«È una società solida ed ambiziosa – afferma Patrizio Maggi – che vuole puntare in alto, con un settore giovanile importante, che per una società è di importanza vitale. Ho già lavorato con loro in passato e so di trovare persone professionali che amano profondamente questo sport. Nonostante i miei quasi 34 anni, sarà uno stimolo importante affrontare un campionato nazionale per la prima volta; finora ho sempre affrontato campionati regionali, ma sono sicuro che con il lavoro e la professionalità raggiungeremo i nostri obiettivi. Ho un rapporto speciale con Mister Di Gabriele e il suo vice Percuoco.

Con loro ho raggiunto traguardi importanti negli anni passati. Troverò un gruppo molto solido; con alcuni giocatori ho già giocato negli anni passati, con altri sarà un onore allenarmi e giocare perché sono ragazzi abituati ad affrontare queste categorie, quindi per me sarà un grande incentivo a dare sempre il massimo».

