Grande impresa della Futsal Academy, che al Pala De Angelis di Santa Marinella supera 3-2 la capolista Ardea al termine di un big match intenso ed emozionante, valido per il campionato di Serie B, girone E. Una vittoria di enorme peso specifico per i rossoblù civitavecchiesi, che rilanciano con forza le proprie ambizioni e si portano a una sola lunghezza dalla vetta della classifica.

La gara si apre con l’Ardea che prova a imporre il proprio ritmo e trova il vantaggio nel primo tempo. La Futsal Academy, però, non si lascia intimorire e cresce minuto dopo minuto, costruendo numerose occasioni da rete. Il pareggio arriva nel finale della prima frazione grazie a Patrizio Maggi, bravo a finalizzare uno schema su punizione perfettamente eseguito, con lo schermo decisivo dei compagni.

Il risultato sta stretto ai ragazzi di Vincenzo Di Gabriele, che già nei primi venti minuti avrebbero meritato di più: clamorosi un palo e una traversa colpiti da Lopez, oltre alle diverse opportunità create, soprattutto con il nuovo arrivato Riccitelli, apparso subito a suo agio e protagonista di giocate di grande qualità.

Nella ripresa il copione non cambia, con la Futsal Academy che continua a spingere. A quattro minuti dalla fine, però, l’Ardea trova il nuovo vantaggio, portandosi sul 2-1 e sembrando mettere le mani sulla partita. È qui che emerge il carattere dei rossoblù: Maggi firma la doppietta personale trovando il gol del 2-2 con grande freddezza sotto porta, riaccendendo il Pala De Angelis.

Il finale è da cardiopalma. A soli 18 secondi dalla sirena, Riccitelli si inventa il gol vittoria: accentramento deciso e conclusione precisa sul secondo palo che fa esplodere la panchina e il pubblico. Tre punti pesantissimi che certificano la crescita di una squadra sempre più consapevole dei propri mezzi.

Nel post gara, Maggi commenta così: «È stata una partita difficile, loro venivano da tanti risultati utili consecutivi. Questo gruppo non molla mai, ce l’abbiamo messa tutta. L’obiettivo salvezza è raggiunto, ora ci giocheremo tutto per gli spareggi promozione». Una vittoria che vale molto più dei tre punti e che conferma la Futsal Academy pronta a lottare fino in fondo per la vetta del girone.

@RIPRODUZIONE RISERVATA