La Futsal Academy colpisce ancora e lo fa con autorità. A Roma, sul campo dello Sporting Hornets, i rossoblù si impongono con un netto 7-3 al termine di una gara intensa, confermando un momento di forma eccellente e lanciando un segnale forte a tutto il girone E di Serie B. Per la formazione civitavecchiese allenata da mister Vincenzo Di Gabriele si tratta di una vittoria esterna di grande peso specifico, che consente di proseguire la rincorsa alla vetta e di consolidare una posizione sempre più solida in zona playoff.

La Futsal Academy arrivava alla sfida da seconda della classe, a tre lunghezze dalla capolista, con l’obiettivo chiaro di non perdere terreno e, se possibile, mettere ulteriore pressione a chi guida il raggruppamento. Missione compiuta al termine di un match tutt’altro che semplice contro uno Sporting Hornets determinato, impegnato nella lotta per evitare i playout e quindi deciso a vendere cara la pelle davanti al proprio pubblico.

L’approccio dei rossoblù è stato subito quello giusto. La squadra di Di Gabriele ha preso in mano il ritmo della gara sin dai primi minuti, trovando il vantaggio con Riccitelli, bravo a finalizzare con un preciso sinistro uno schema nato da fallo laterale. Un gol che ha indirizzato immediatamente l’inerzia della partita. Poco dopo è stato Santomassimo a firmare il raddoppio su punizione, confermando l’ottima qualità dei civitavecchiesi sulle palle inattive.

Lo Sporting Hornets ha provato a reagire ed è rientrato in partita grazie a un episodio sfortunato, l’autogol proprio di Santomassimo, che ha riaperto temporaneamente i giochi. La risposta della Futsal Academy, però, è stata immediata e da squadra matura: Morra ha colpito in contropiede per il 3-1, mentre ancora Santomassimo, questa volta dal tiro libero, ha ristabilito le distanze prima dell’intervallo, permettendo ai rossoblù di andare al riposo con un margine rassicurante.

Nella ripresa i romani hanno tentato di restare aggrappati alla gara accorciando nuovamente, ma la Futsal Academy non ha mai perso lucidità. Santomassimo si è confermato assoluto protagonista firmando il poker personale con uno splendido pallonetto, gesto tecnico che ha di fatto spezzato le residue speranze dei padroni di casa. Lo Sporting ha trovato un’altra rete, ma è stata soltanto un’illusione: la formazione civitavecchiese ha continuato a colpire con grande efficacia negli spazi, prima con Di Eugenio in contropiede e poi ancora con Riccitelli, che ha chiuso definitivamente i conti sul 7-3.

Un successo che vale molto più dei tre punti. La Futsal Academy conquista infatti un’altra vittoria lontano da casa, resta pienamente inserita nella zona playoff e, grazie a questo risultato, porta a cinque punti il vantaggio sul Real Castel Fontana, attualmente terzo. Un margine importante in ottica corsa alle posizioni di vertice, che conferma la continuità e la solidità del gruppo rossoblù.

Nel post gara mister Vincenzo Di Gabriele ha sottolineato il valore della prestazione: «È stata una partita difficilissima, il risultato forse è un po’ largo. Siamo stati bravi a soffrire e ad essere squadra. Bravi loro, ma oggi per noi era troppo importante vincere e faccio i complimenti a tutti per come hanno lavorato durante la settimana». Parole che fotografano perfettamente lo spirito della Futsal Academy, capace di unire qualità, sacrificio e personalità.

La rincorsa alla vetta del girone E continua dunque con ambizione crescente. I rossoblù stanno dimostrando continuità di risultati e maturità nelle gare più delicate, elementi fondamentali per restare agganciati al primo posto e giocarsi fino in fondo le proprie carte in una stagione che, settimana dopo settimana, assume contorni sempre più entusiasmanti.

