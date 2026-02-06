CERVETERI – Il risveglio amarissimo, all’alba di oggi, per i proprietari delle attività commerciali nella frazione Furbara. Le piogge abbondanti cadute nella notte hanno fatto tracimare il fosso Sassareta causando danni ingenti ad un ristorante e al bar sulla via Aurelia. Non solo, si è completamente allagato il distributore di benzina con il fiume che ha ricoperto anche le macchine parcheggiate. I detriti, con canne e rifiuti, hanno invaso pure la statale Aurelia. Ancora adesso si cammina ad una sola corsia. La strada è ricoperta da fango.

