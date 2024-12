Umberto Di Maio non guiderà la Futsal Academy nella prossima stagione. A differenza di quanto paventato nelle scorse settimane e dopo il grande campionato svolto dai nerazzurri, le strade tra il tecnico e la società del presidente Elso De Fazi.

Tutto lasciava presagire ad una riconferma, come annunciato proprio dalla società che gestisce l’Ivan Lottatori, ma, evidentemente, c'è stato uno scossone.

Infatti tra il club e l'allenatore si è verificata una frattura che ha portato ad una clamorosa separazione.

«Dopo l’iniziale accordo con mister Di Maio - ha dichiarato la Futsal Academy con una nota sui social network - purtroppo si sono verificate condizioni che ci portano a prendere percorsi diversi. Ringraziamo Umberto per l'impegno profuso in questi due anni e gli auguriamo il meglio. Siamo già al lavoro per trovare la guida migliore per continuare il nostro percorso di crescita in C1».

