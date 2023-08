La FLC di Fabio Cozzolino fa il pieno di premi al Campionato Regionale di Gimkana Western 2023 che si è chiuso domenica. Grazie agli ottimi risultati ottenuti dai suoi allievi la FLC di Fabio Cozzolino si prepara a rappresentare il Lazio ai campionati italiani all’Horses Riviera Resort. Al Campionato Regionale di Gimkana Western a brillare ampiamente sono stati Greta Rossi con la sua "Rozalia", Licia Buzzi su "MR P of Snaps Olano" e Mario Cozzolino con "Euphoria" che si sono aggiudicati il titolo di Champion nelle categorie Novice, Novice Youth e Master. Con loro a ottenere ottimi piazzamenti sono stati Lorenzo Cozzolino e "Miyamoto Musashi Reserve Champion" nella categoria Novice Junior; Rita Pazzaglia e "Hora" terze nella categoria Youth. Ottimi risultati anche per Livio Santoni e Mirko Guiducci nella categoria Non Pro, che hanno chiuso rispettivamente quarto e quinto in campionato ad un solo punto di distanza. Bene anche Korinne Ambrosetti che ha chiuso quarta classificata nella categoria Novice con il suo "Pepto Double" e Gabriele Bufi su "Martino" ha chiuso la stagione in quinta posizione nella categoria Novice Junior. Sul podio anche Gianluca Pazzaglia che, nella tappa finale, si è portato a casa il trofeo di bronzo, visto che ha chiuso conquistando il terzo gradino del podio nella categoria Novice con il suo "Indio". Una menzione speciale è stata data a Martina ed Elisa Quagliata, Sharon Parigiani, Sara del Mistero, Ilaria Biferali, Aurora Romagnuolo, Dajana Iezzi e Giulio Onori che hanno portato per tutta la stagione ottime prestazioni che gli sono valse trofei la domenica. Ora il team FLC si preparerà per affrontare i cavalieri di tutta italia dal 4 al 10 settembre presso l’Horses Riviera Resort per rappresentare il Lazio e per conquistare il titolo di Campioni Nazionali nazionali 2023. Soddisfatto per i brillanti risultati ottenuti dai suoi ragazzi e ragazze il coach Fabio Cozzolino che fa «tanti complimenti» a tutti loro e li ringrazia «per l'impegno e i risultati ottenuti».

