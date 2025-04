Torna a giocare in casa la Flavioni nel campionato di serie B femminile. Questo pomeriggio alle 17 le ragazze dirette da Patrizio Pacifico ospiteranno al PalaSport Insolera-Tamagnini la cadetta dell’Ariosto Ferrara. Dopo aver chiuso sul pareggio la sfida sul campo del Camerano, le civitavecchiesi hanno bisogno di tornare al successo per poter rimanere in scia delle migliori e, quindi, provare a stare nei primi due posti, quelli che consentiranno di potersi iscrivere alla prossima serie A2. Al momento Ferretti e compagne sono al terzo posto, con un punto di ritardo rispetto alla coppia che comanda il girone di Eccellenza, con Romagna e Tushe Prato che sono davanti. La Flavioni dovrà fare ancora a meno delle infortunate Bartoli, D’Antò e Rotelli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA