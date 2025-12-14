La Handball Flavioni Civitavecchia chiude il girone d’andata nel migliore dei modi, superando nettamente La Torre Pontassieve con il punteggio di 31-14 sul parquet del PalaSport Insolera-Tamagnini. Una vittoria mai in discussione, costruita sin dai primi minuti dalle ragazze di Patrizio Pacifico, che partono forte e indirizzano subito la gara grazie a ritmo alto, attenzione difensiva e grande lucidità offensiva.

La Flavioni prende il largo già nella fase iniziale del match, scavando un solco importante e costringendo le toscane, ultime in classifica, a inseguire per tutta la partita. La Torre, già in difficoltà, è costretta inoltre a fare i conti con l’infortunio di Bennati, giocatrice più rappresentativa del roster ospite, un’assenza pesante che limita ulteriormente la spinta offensiva delle toscane e rende ancora più complicata la gestione del match.

Nonostante le assenze di peso tra le civitavecchiesi – Crosta, Politi, De Santis e Massarroni – la Flavioni mostra grande maturità, gestendo con sicurezza ogni fase dell’incontro. Federica Ferretti e compagne mantengono sempre il controllo, alternando soluzioni offensive efficaci a una difesa solida e compatta, capace di concedere pochissimo alle avversarie.

Ampio spazio viene dato anche alle giovani, che rispondono presente. In particolare si distingue Agapi, protagonista tra i pali con numerose parate e grande attenzione, mentre Butuc fa valere il proprio impatto fisico, risultando spesso dominante nei duelli e creando difficoltà alla retroguardia toscana. Sul fronte realizzativo spiccano le sette reti di Bartoli e le sei di Ferretti, ma il successo è frutto di una prestazione corale.

Con questo risultato la Flavioni blinda il secondo posto, archiviando la seconda sconfitta stagionale e confermandosi pienamente in corsa per la zona playoff. Il 2025 si chiude con entusiasmo, consapevolezza e fiducia: la formazione civitavecchiese manda un segnale chiaro al campionato di Serie A2 ed è pronta a ripartire nel girone di ritorno con l’obiettivo di restare tra le grandi protagoniste.

