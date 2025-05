Termina con un pari la prima esperienza della Flavioni nel campionato di serie B. A Ferrara le ragazze allenate da Patrizio Pacifico hanno impattato per 20-20 contro l'Ariosto nell’ultima giornata della fase Eccellenza. Era una gara che non aveva nulla di particolare in palio, perché tutte le ambizioni di serie A2 erano svanite nel tardo pomeriggio di sabato, quando Ferreti e compagne hanno avuto notizia del successo del Romagna nei confronti del Tushe Prato per 38-26, in una sfida le cui motivazioni hanno inciso moltissimo nella costituzione del risultato finale.

Ma il finale di partita è tutto da raccontare, perché, sotto di una rete, le civitavecchiesi hanno trovato il gol del pari all'ultimo secondo, con un tiro franco di Siria Schiavo, che ha fissato il risultato in pieno equilibrio e la giocatrice è stata subito sommersa dagli abbracci delle compagne di squadra, nonostante non fosse giunta la vittoria e nemmeno il salto di categoria.

C’è sicuramente tanta soddisfazione per essere riusciti ad agguantare il pareggio proprio a tempo scaduto, ma, allo stesso tempo, un po’ di rammarico, perché la Flavioni è stata a lungo in vantaggio e lo ha fatto anche con quattro gol di vantaggio rispetto alle padrone di casa.

Ed è stata un'altra occasione per poter garantire minutaggio alle ragazze rampanti del settore giovanile. La Flavioni chiude il suo percorso nella fase Eccellenza al terzo posto con 10 punti.

