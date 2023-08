CIVITA CASTELLANA - Esordio positivo in casa della Flaminia Civita Castellana. La squadra ha regolato per 2-0 la Narnese davanti ad una discreta presenza di pubblico. Le due squadre ancora in rodaggio hanno messo in evidenza buone trame di gioco, anche se alla fine hanno pagato sotto il piano atletico per il gran caldo. La squadra di casa di maggiore spessore tecnico ha messo in evidenza tutte le potenzialità di cui dispone. Autore delle due reti l’attaccante Stauciuc. Sirbu ha centrato due pali, la Narnese uno. Prossimo impegno della Flaminia ci sarà domenica mattina in casa contro la Romana, squadra della stessa categoria. L’inizio del match è fissato per le ore 10.30.

IL TABELLINO. Flaminia Civita Castellana. Oliva, Pericolini, Igini, Fumanti, Benedetti, Massaccesi, Perez, Paun, Stauciuc, Lorusso, Sirbu. A disposizione: Chiccarella, Penchini, Mattia, Boccaccini, Tufano, Gesmundo, Celentano, Muti, Marchi, Tirelli. Allenatore: Nofri.

Narnese: Lucenti, Pinsaglia, Grifoni, Silveri, Ponti, Anniballi, Mora, Defendi, Rocchi, Di Dato, Colangelo. A disposizione: Cordovano, Aldair, Ceccarelli, Mariani, Petrini, Perotti, Picchiantano, Perugini, Salerno. Allenatore: Sabatini.

Arbitro: Lopreiato di Viterbo.

Assistenti: Paolo Montalto e Foffi Marco di Viterbo.

Reti: 35’pt e 43’ st Stauciuc.

