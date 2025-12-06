Dopo il buon pari di domenica scorsa sul campo dell’Albalonga ma con il fardello di tre sconfitte casalinghe consecutive la Flaminia Calcio in questo suo primo impegno di dicembre torna al Madami per il severo confronto con la Nocerina, seconda in graduatoria e che anche in questa stagione in segue il ritorno tra i Professionisti. Calcio d’inizio alle ore 14,30 con il confronto diretto dal signor Costanzo Cafaro di Alba, assistenti Simone Pellegrino di Prato e Giacomo Gianneschi di Grosseto. Mister Nofri punta su una compagine in grado di restare in partita per tutti i 90 minuti evitando quei cali di concentrazione che il più delle volte sono risultati fatali per Polidori e compagni. E contro una squadra di rango quale è quella molossa saranno i particolari che faranno la differenza. Sul fronte d’attacco dovrebbe partire la coppia Tascini-Polidori con quest’ultimo rinfrancato dal gol di domenica scorsa con il quale ha firmato il definitivo 3-3. Nocerina che come sempre sarà accompagnata da centinaia di tifosi, sempre vicini alle sorti del loro team. Il programma completo di questa terz’ultima giornata del girone di andata è il seguente: giocate ieri Sassari Calcio Latte Dolce-Montespaccato, Trastevere Calcio-Olbia e Monastir-Albalonga. Oggi alle 14 Sarrabus Ogliastra-Real Monterotondo, alle 14,30 Atletico Lodigiani-Calcio Budoni, Flaminia Calcio-Nocerina, Ischia Calcio-Palmese, Scafatese-Anzio e Valmontone-Cassino. Flaminia bisognosa di punti anche perché i play out distano soltanto due punti.