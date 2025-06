La pallanuoto femminile continua a far parlare in città per la voglia e la determinazione delle ragazze che ne fanno parte. Da qualche settimana è iniziata la preparazione delle atlete della Waterpolo Femminile Civitavecchia Master, che, con l’arrivo dell’estate, si sono trasferite per gli allenamenti, all'aperto nella piscina di Largo Marco Galli, intitolata ad Alfio Flores.

Con non poche difficoltà il gruppo si sta impegnando nella preparazione dei campionati Italiani Master, che si terranno a luglio nella piscina Scandone di Napoli nel quartiere Fuorigrotta. La squadra Master 40 è supportata nella preparazione dalle atlete della categoria M30, che potrebbero prendere partecipare ai futuri campionati. Oltre a ciò ci sono altre idee sul tavolo. Tutto questo in un contesto non facile.

Pur considerando le notize problematiche legate all’impiantistica, per questo gruppo non è facile portare avanti il messaggio della pallanuoto, in quanto parliamo di donne molto impegnate, tra lavoro e soprattuto famiglia, poichè alcune di loro sono mamme ed hanno anche più figli.

«L'efficace lavoro del presidente Cesare Barbetta – affermano dalla dirigenza – ha permesso alle atlete di ottenere il supporto di vari sponsor, ma anche, e soprattutto, di alcune società sportive, tra cui la Cosernuoto, la Centumcellae, e la Nuotatori Civitavecchiesi, società con la quale sono iscritte al campionato, grazie al sostegno della famiglia Feoli. Si tratta di un contesto sportivo ricco di passione, impegno e divertimento, dove tante donne, lavoratrici e mamme, si ritrovano a condividere tanti momenti. Momenti come questo che vi condividiamo, insolito e commovente, comunque anche un'occasione per riprendere fiato».

@RIPRODUZIONE RISERVATA