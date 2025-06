VITERBO - La Domus Mulieris sconfigge per 52-46 il Cus Cagliari sul parquet di Tarquinia e, grazie anche al +5 del match di andata in Sardegna, conquista la promozione nel campionato di serie A2 di basket femminile.

Si gioca in un Palasport gremito, con tantissimi tifosi arrivati da Viterbo ed una rappresentanza di tifosi cagliaritani a far sentire il loro calore. Il Cus parte meglio, piazzando un break di 6-0 in avvio di match, ma la risposta della Domus Mulieris passa dalle mani di Despaigne e Arianna Puggioni che rispondono con un parziale di 9-0 che scalda il pubblico di fede gialloblù.

Da questo momento in poi sarà sempre la Domus Mulieris a guidare nel punteggio, con un margine che arriva a +5 sul finire del primo parziale ma che si dilata in modo incredibile nel secondo periodo, quando la squadra di coach Scaramuccia riesce ad abbinare una difesa impenetrabile ad un attacco che gira alla perfezione. I primi punti del Cus Cagliari arrivano circa a metà parziale, quando le viterbesi sono in doppia cifra di vantaggio (23-13), poco più tardi una tripla del capitano Federica Pasquali propizia il +15 (30-15) e proprio con questo divario le due squadre vanno al riposo lungo sul 36-21.

Sembra tutto facile per le gialloblù, che in avvio di terzo periodo toccano il massimo vantaggio sul 40-24, ma il Cus Cagliari non ha nessuna intenzione di arrendersi e, in pochi minuti, la partita cambia completamente volto: Caldaro e Saias suonano la carica mentre l’attacco della Domus Mulieris si blocca, il risultato è un break di 1-14 che significa solo +3 per il quintetto di Scaramuccia alla fine del terzo periodo.

Cagliari ci crede, le giocatrici chiedono il supporto dei propri tifosi e l’aggancio sembra cosa fatta con il canestro del 41-40, ma Viterbo si sveglia con il canestro di Gionchilie e la tripla di Arianna Puggioni, poco dopo un altro break di 6-0 con due punti preziosi di Pirillo riporta il divario in doppia cifra (52-42) e a nulla servono gli ultimi tentativi del Cus, se non a rendere meno pesante il passivo.

Al suono della sirena esplode la festa gialloblù, con le giocatrici chiamate sotto la tribuna dal numerosissimo pubblico di fede viterbese, con la consegna del trofeo che sancisce il ritorno delle Ants nel campionato di serie A2 nazionale e con il tradizionale taglio della retina ad opera del capitano Federica Pasquali.

Domus Mulieris Viterbo – Cus Cagliari – 52 – 46

Domus Mulieris: A. Puggioni 15, Paco 2, S.Puggioni, Adongpiny 2, Tarroni, Gionchilie 2, Fantozzi, Ricci, Pasquali 7, Pirillo 4, Marigliano ne, Despaigne 20. All. Scaramuccia

Cus Cagliari: Poddighe 7, Caldaro 8, Petronio 4, Saias 15, Pinna ne, Lai ne, Gagliano 7, Cassai, Scanu 0, Salvemme 4, Corso 1, Garcia Leon. All. Xaxa

Arbitri: Lorenzo Formica e Mattia Coda, entrambi di Roma

Parziali: primo quarto 18-13, secondo quarto 36-21, terzo quarto 41-38

©RIPRODUZIONE RISERVATA