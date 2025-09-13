La DM 84 è stata inserita nel girone A, insieme alle compagini viterbesi. Una scelta del club, che ha dato come preferenza il raggruppamento con le viterbesi. Trasferte lunghe, con la località più lontana a Grotte di Castro, a 115 km dalla casa dei giallorossi, che dovranno prepararsi a svegliarsi presto la domenica mattina.

«E' stata una nostra decisione, vogliamo che il calcio si viva attraverso la passione, e tutto ciò esiste nei campi del viterbese. In Seconda categoria, due stagione, dove abbiamo vinto il girone abbiamo sentito del calcio come ci piace noi, fatto di amore e attaccamento alla maglia, con tifosi sugli spalti -ha detto il dg Oliva - . Pertanto , ora attendiamo i calendari, pronti a disputare un campionato importante, partendo da un obiettivo: salvezza diretta. Siamo una squadra giovane, con innesti mirati. Possiamo fare molto bene».

